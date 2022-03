388 positive Corona-Testergebnisse sind bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Die Behörde wurde über zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus informiert. Ein dreifachgeimpfter Mann im Alter von 85 und 90 Jahren, der im Dahner Haus am Kurpark lebte, und eine ungeimpfte Pirmasenserin aus der gleichen Altersgruppe starben an den Folgen ihrer Infektion.

Weitere positive Testergebnisse gab es in Einrichtungen. Betroffen sind sechs Kinder und drei Betreuungskräfte im katholischen Kindergarten Contwig, zwei Betreuungskräfte im katholischen Kindergarten Waldfischbach-Burgalben, eine Betreuungskraft im Kindergarten in Hermersberg, ein Kind im Kindergarten Sonnenschein in Zweibrücken, eine Betreuungskraft im Kindergarten Vogelnest in Zweibrücken, ein Kind und eine Betreuungskraft in der Kita Hawestrolche in Clausen, eine Betreuungskraft in der Kita Maria-Theresien-Straße in Pirmasens, drei Kinder in der Kita St. Josef-Nardinihaus in Pirmasens, eine Betreuungskraft im protestantischen Kindergarten Schatzkiste in Zweibrücken, eine Betreuungskraft im protestantischen Kindergarten in Thaleischweiler-Fröschen.

Weitere Fälle an Schulen

Positive Testergebnisse erhielten eine Schülerin der Breitwiesen-Grundschule in Zweibrücken, ein Schüler der Grundschule Gersbach/ Windsberg/ Winzeln, zwei Schülerinnen der Grundschule Maßweiler, eine Schülerin und drei Schüler der Grundschule Münchweiler, zwei Schülerinnen und ein Schüler der Grundschule Ruhbank, eine Schülerin des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken, eine Schülerin und zwei Schüler der IGS Waldfischbach-Burgalben, zwei Schülerinnen und ein Schüler des Leibniz-Gymnasiums in Pirmasens, drei Schüler der Nardinischule in Pirmasens, eine Schülerin und ein Schüler am OWG in Dahn sowie eine Betreuungskraft an der Pirminiusschule in Pirmasens.

Weitere Fälle gab es in Altersheimen, betroffen sind eine Bewohnerin und zwei Bewohner des Altenheims Pro Seniore in Pirmasens sowie zwei Bewohner des AWO-Seniorenhauses in Zweibrücken.

100 Neuinfektionen in Pirmasens

Aktuell gelten 2468 Menschen als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 555 (74 neue Fälle), in Zweibrücken 608 (+100) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 204 (+63), Hauenstein 116 (+21), Pirmasens-Land 179 (+22), Rodalben 162 (+21), Thaleischweiler-Wallhalben 221 (+24), Waldfischbach-Burgalben 174 (+23) und Zweibrücken-Land 249 (+40).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1163 für den Kreis, 1247 für Pirmasens sowie 1396 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz hat erstmals den Wert 7 überschritten und liegt bei 7,23.