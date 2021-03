Am Sonntag hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung über weitere elf Corona-Fälle in der Südwestpfalz informiert. Erneut ist der Waldorfkindergarten in Pirmasens betroffen. Den hatte der OB von Pirmasens, Markus Zwick (CDU), am Freitag schon als „Hotspot“ bezeichnet. Nun informiert die Kreisverwaltung, dass sich drei weitere Kinder, die die Einrichtung besuchen, infiziert haben. Insgesamt gehen mittlerweile weit über 20 Fälle auf den Kindergarten zurück. Pirmasens hat derzeit mit 154 den landesweit höchsten Inzidenzwert. Der Landkreis steht kurz davor, die 100er Marke zu knacken. Am Sonntag lag er bei knapp 95. Ab Montag drohen in Pirmasens wieder verschärfte Corona-Regeln. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 285 bestätigte positive Fälle aktiv, elf mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 97 (+4), Zweibrücken 37 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 5, Hauenstein 6, Pirmasens-Land 22 (+4), Rodalben 20 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 28 (+2), Waldfischbach-Burgalben 12 und Zweibrücken-Land 58.