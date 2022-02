176 positive Corona-Testergebnisse sind seit Samstag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Betroffen sind eine Pflegekraft im Seniorenpark Hinterweidenthal, drei Bewohnerinnen des Hauses Kana in Zweibrücken, zwei Bewohnerinnen und ein Bewohner des AWO-Seniorenhauses in Zweibrücken, zwei Betreuungskräfte des kommunalen Kindergartens in Contwig, ein Kind und eine Betreuungskraft an der Kita Max & Moritz in Münchweiler, drei Kinder und eine Betreuungskraft an der Kita in Ruppertsweiler, ein Kind an der Kita Hand in Hand in Mörsbach, ein Kind an der Kita Hawestrolche in Clausen sowie eine Betreuungskraft am Kindergarten St. Elisabeth in Dahn. Außerdem sind ein Schüler der Grundschule Breitwiesen in Zweibrücken und ein Schüler an der Grundschule in Fehrbach positiv auf das Coronavirus getestet worden.

1865 Menschen gelten derzeit als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 447 (37 neue Fälle), in Zweibrücken 423 (+41) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 174 (+13), Hauenstein 120 (+19), Pirmasens-Land 86 (+11), Rodalben 160 (+15), Thaleischweiler-Wallhalben 169 (+16), Waldfischbach-Burgalben 96 (+5) und Zweibrücken-Land 215 (+19). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1021 für den Kreis, 1102 für Pirmasens und 1193 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,43.