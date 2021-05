Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Freitag 16 weitere Corona-Infektionen in der Südwestpfalz. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stellt für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 87 fest, in der Stadt Pirmasens liegt der Wert bei 70, in Zweibrücken bei 91. Die Werte des RKI sind maßgeblich für die Corona-Notbremse des Bundes.

Ein Kind aus dem Kindergarten Zauberwald in Hinterweidenthal wurde positiv auf Corona getestet, die entsprechenden Kontaktpersonen befinden sich laut Kreisverwaltung in Quarantäne. Drei weitere Personen aus dem Senvital-Senioren- und Pflegezentrum in Dahn erhielten ebenfalls positive Testergebnisse, der entsprechende Wohnbereich ist in Quarantäne. Darüber hinaus wurde bei drei Schülern in Zweibrücken Corona nachgewiesen.

288 aktive Fälle in der Südwestpfalz

Das Gesundheitsamt vermeldet aktuell 288 positive Corona-Fälle in der Südwestpfalz. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 72, in Zweibrücken 64 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 47, Hauenstein 12, Pirmasens-Land 38, Rodalben 12, Thaleischweiler-Wallhalben 21, Waldfischbach-Burgalben 10 und Zweibrücken-Land 12. Laut Gesundheitsamt wurden bis dato 4759 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 146 starben Corona-infiziert. rhp/sbn