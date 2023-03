Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich sollte am Samstag in der Fußball-Landesliga das Wasgauderby zwischen den Sportfreunden Bundenthal und dem SC Hauenstein ausgetragen werden. Doch aufgrund der momentan angespannten Corona-Lage wurde die Partie am Donnerstag vorsichtshalber abgesagt.

Die in den vergangenen Tagen vermehrt aufgetretenen Covid-19-Infektionen in der Verbandsgemeinde Hauenstein haben auch vor den Hauensteiner Fußballern nicht halt gemacht. Beim TV/SC Hauenstein II gibt