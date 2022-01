119 positive Corona-Testergebnisse sind bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Erneut sind Kindergärten und Schulen betroffen. Im Kindergarten Seliger Bernhard in Rodalben und in der Kindertagesstätte im Regenbogenland in Pirmasens wurden je ein Kind und in den Kindertagesstätten Villa Kunterbunt in Pirmasens-Winzeln sowie Sonnenschein in Zweibrücken je eine Mitarbeitende positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Positive Ergebnisse liegen für eine Schülerin der Käthe-Dassler-Realschule plus in Pirmasens und einen Schüler der IGS in Contwig vor. In einer Klasse der Robert-Schuman-Grundschule in Pirmasens besteht Absonderungspflicht für die positiv getesteten beiden Schüler und eine Schülerin, sowie für alle weiteren Kinder der Klasse, die weniger als zwei Meter von den positiv getesteten Mitschülern entfernt saßen und deshalb als enge Kontaktpersonen gelten. Die engen Kontakte können sich fünf Tage nach ihrem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person freitesten.

Aktuell gelten 735 Menschen als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 201 (38 neue Fälle), in Zweibrücken 181 (+30) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 37 (+5), Hauenstein 32 (+7), Pirmasens-Land 50 (+7), Rodalben 46 (+7), Thaleischweiler-Wallhalben 68 (+14), Waldfischbach-Burgalben 50 (+5) und Zweibrücken-Land 70 (+6).

Junge Menschen besonders betroffen

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist auf 4,42 gestiegen. Als Inzidenzwerte gibt das Landesuntersuchungsamt 258 für den Landkreis, 286 für Pirmasens und 350 für Zweibrücken an. Das Landesuntersuchungsamt geht davon aus, dass 90 Prozent aller neuen Infektionen auf die Omikron-Variante zurückzuführen ist.

Besonders stark betroffen sind jungen Menschen. In Pirmasens ist es die Altersgruppe der Zwölf- bis 19-Jährigen, die mit einem Wert von 503 die höchste Inzidenz aufweist, im Landkreis und in Zweibrücken sind die unter Zwölfjährigen am stärksten betroffen, im Kreis liegt der Inzidenzwert bei 440, in der Stadt Zweibrücken bei 829.

In den vergangenen sieben Tagen wurden drei positiv auf das Coronavirus getestete Menschen in die Krankenhäuser eingeliefert, davon sind zwei über 60-jährige Südwestpfälzer, die dort wegen ihrer Covid-19-Erkrankung behandelt werden.