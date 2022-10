Das Gesundheitsamt hat am Dienstag über 211 neue und bestätigte Corona-Infektionen in der Südwestpfalz informiert. Insgesamt sind den Angaben zufolge 60 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Zwei Personen aus dem Bereich der Stadt Zweibrücken sind in den vergangenen Tagen mit Corona-Infektion verstorben. Erneut kam es in etlichen Einrichtungen zu Infektionen: Positiv getestet wurden Betreuungskräfte der Kindertagesstätten in Contwig, Großsteinhausen und verschiedenen Einrichtungen in Zweibrücken sowie ein Kind in der Krippe „Klitzeklein“ in Zweibrücken. Weiterhin sind eine Schülerin der Grundschule Husterhöhe, eine Schülerin der Grundschule Fehrbach, ein Schüler der Realschule plus Vinningen und drei Schüler der IGS Waldfischbach-Burgalben erkrankt. 56 Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen betreffen zwei Bewohner des Haus Sarepta in Contwig, 14 Bewohner und drei Mitarbeitende im Haus Kurpark in Dahn, einen Mitarbeiter im Senioren- und Pflegezentrum SenVital in Dahn, zehn Bewohner des Seniorenheims in Hauenstein, zwei Bewohner und ein Mitarbeiter des Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken, zwei Mitarbeiter der Heinrich-Kimmle-Stiftung, drei Mitarbeitende in der Wohnanlage Pirminius in Pirmasens, eine Bewohnerin des Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen, eine Mitarbeiterin des Haus am Rosengarten sowie zehn Bewohner und sechs Mitarbeitende des Haus Kana in Zweibrücken.