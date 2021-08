Über das Wochenende haben sich in der Südwestpfalz zwölf weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Laut dem Gesundheitsamt liegen die Inzidenzen in der Region wie folgt: Pirmasens 7,5, Landkreis 7,3 und Zweibrücken 38. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 34 bestätigte positive Fälle aktiv, elf mehr als am Freitag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens vier, in Zweibrücken 19, in der Verbandsgemeinde Hauenstein drei, in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Waldfischbach-Burgalben sowie Zweibrücken-Land je zwei Personen und in den Verbandsgemeinden Rodalben und Pirmasens-Land je eine Person.

In der vergangenen Woche wurden 595 Bürgerinnen und Bürger im Impfzentrum in Pirmasens gegen SARS-CoV-2 geimpft, wovon 322 Bürgerinnen und Bürger ihre erste und 273 bereits ihre zweite Impfung erhielten. Bis einschließlich 12. August wurden damit insgesamt 72.179 Impfdosen im Impfzentrum in Pirmasens verabreicht. 37.739 Bürgerinnen und Bürger erhielten hier ihre Erstimpfung und 34.440 wurden hier bereits vollständig geimpft.

Impfungen gegen das Coronavirus sind im Impfzentrum in Pirmasens ohne vorherige Anmeldung möglich. Voraussetzung ist ein Wohnsitz oder eine Arbeitsstätte in Rheinland-Pfalz. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können ihre Impfung nun ebenfalls im Impfzentrum erhalten. Hierzu ist die Einverständniserklärung der zu impfenden Person sowie mindestens einer sorgeberechtigten Person notwendig.