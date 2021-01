Die Ausgangssperre läuft in Pirmasens am Sonntag aus. Eine Verlängerung sei nicht vorgesehen, da der Inzidenzwert auf absehbare Zeit unter 200 liegen wird, wie der Pressesprecher der Stadt, Maximilian Zwick, am Freitag auf Anfrage mitteilte.

Als Inzidenzwert gilt die Zahl aller in Pirmasens ermittelten Corona-Fälle der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner hochgerechnet. Zusammen mit der Ausgangssperre endet auch das Verbot des Alkoholausschanks am Sonntag. Weitergehendere Maßnahmen wie beispielsweise die diskutierte 15-Kilometer-Regelung seien nicht geplant, betonte Zwick. Festhalten will die Verwaltung jedoch an der Regelung für Seniorenheime, wonach pro Tag nur ein Besucher für eine Stunde zugelassen ist und dieser sich vorher einem Schnelltest unterziehen muss.

Die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr war an Heiligabend von Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) erlassen worden, da der Inzidenzwert am 24. Dezember über die Marke von 200 Fällen stieg. Ordnungsamt und Polizei kontrollierten die Einhaltung und erstatteten 26 Anzeigen.