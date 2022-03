670 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte: 1573 (Landkreis Südwestpfalz), 1560 (Pirmasens) sowie 1717 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 7,83. Das Gesundheitsamt berichtet zudem über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion. Eine Pirmasenserin zwischen 80 und 85 Jahren starb mit einer SARS-CoV-2 Infektion. Sie war den Angaben zufolge dreifach geimpft.

Erneut sind wieder etliche südwestpfälzische Einrichtungen von der Pandemie betroffen: Positiv getestet wurden eine Betreuungskraft der Kindertagesstätte Arche Noah in Contwig, eine Betreuungskraft der Kindertagesstätte Holzlandknirpse in Heltersberg, ein Kind der Kindertagesstätte St. Peter & Paul in Merzalben, zwei Betreuungskräfte und ein Kinder der Kindertagesstätte St. Anton sowie je eine Betreuungskraft in den Kindertagesstätten Im Regenbogenland und Nardinihaus in Pirmasens, je ein Kind in der Kindertagesstätte Fuchslöcher und dem Kindergarten Rimschweiler sowie eine Betreuungskraft der Kindertagesstätte kleine Welt in Zweibrücken. Ihr positives Ergebnis erhielten eine Schülerin der Grundschule Bechhofen, drei Schülerinnen des Otfried-von-Weißenburg Gymnasiums in Dahn, ein Schüler der Grundschule Hinterweidenthal, ein Schüler der Grundschule Münchweiler, ein Schüler der Grundschule Fehrbach, drei Schüler der Grundschule Horeb, eine Schülerin der Grundschule Ruhbank, ein Schüler der Grundschule Wittelsbach, vier Schülerinnen und vier Schüler des Immanuel-Kant Gymnasiums sowie zwei Schüler des Leibniz Gymnasiums in Pirmasens, zwei Lehrkräfte und ein Schüler der Grundschule Rodalben, ein Schüler der Grundschule Thaleischweiler, eine Schülerin der IGS Waldfischbach sowie eine Lehrkraft der Canadaschule in Zweibrücken. Im AWO-Haus am Rosengarten in Zweibrücken lag das positive Testergebnis für zwei Bewohnende vor. In einem Wohnbereich des Haus Edelberg in Rodalben gelten ab sofort bis zum 13. April Einschränkungen für Besucher. Die Besuchseinschränkungen im AWO-Haus am Rosengarten in Zweibrücken wurden aufgehoben. Insgesamt wurden 31.704 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 235 Personen mit Corona-Infektion verstorben.