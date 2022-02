503 positive Corona-Testergebnisse sind bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Mehr Fälle an einem Tag gab es nur am 11. Februar, da waren es 521. Auch die Anzahl der Covid-19-Patienten, die in den Krankenhäusern der Südwestpfalz behandelt werden, ist gestiegen: Am Dienstag waren es 39 Patienten, vier von ihnen werden auf der Intensivstation versorgt. Bei acht weiteren Patienten besteht der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus.

Unter den positiv Getesteten waren zwei Bewohnerinnen des Hauses Bethanien in Pirmasens und drei Bewohnerinnen und ein Bewohner des Hauses Kana in Zweibrücken. Weitere Fälle gab es an Kindergärten: Betroffen sind ein Kind im katholischen Kindergarten in Contwig, eine Betreuungskraft im Kindergarten in Battweiler, ein Kind im Kindergarten Rappelkiste in Fehrbach, ein Kind In der Kita Hand in Hand in Mörsbach, ein Kind in der Kita Max & Moritz in Münchweiler, ein Kind in der Kita Tauberwald in Pirmasens, ein Kind in der ökumenischen Kita Regenbogenland in Pirmasens, zwei Kinder und eine Betreuungskraft in der protestantischen Kita in Lemberg, eine Betreuungskraft im protestantischen Kindergarten in Thaleischweiler-Fröschen, drei Kinder und drei Betreuungskräfte im Kindergarten St. Elisabeth in Hauenstein sowie eine Betreuungskraft in der städtischen Kita Maria-Theresien-Straße in Pirmasens.

Inzidenzen bleiben vierstellig

Derzeit gelten 2088 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 504 (129 neue Fälle), in Zweibrücken 477 (+114) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 207 (+51), Hauenstein 106 (+26), Pirmasens-Land 109 (+39), Rodalben 140 (+26), Thaleischweiler-Wallhalben 187 (+45), Waldfischbach-Burgalben 108 (+29) und Zweibrücken-Land 250 (+53). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzen mit 1055 für den Kreis, 1179 für Pirmasens und 1273 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,26.