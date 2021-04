Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldete am Mittwoch 41 neue Corona-Fälle. Pirmasens hat nun eine Sieben-Tage-Inzidenz von 214, der Landkreis liegt bei 74, Zweibrücken bei 99. Die Behörde berichtet zudem von einem weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Demnach verstarb eine Frau zwischen 85 und 95 Jahren aus der Verbandsgemeinde Hauenstein mit Corona.

Schule und Kindergärten betroffen

Drei Kinder aus der Grundschule in Thaleischweiler-Fröschen wurden positiv auf Sars-Cov-2 getestet. „Aufgrund ausreichender Hygienemaßnahmen sind hier keine weiteren Maßnahmen erforderlich“, teilt das Gesundheitsamt mit. Ein Kind aus der Kindertagesstätte in Obersimten wurde ebenfalls positiv getestet. „Die Kontaktpersonen werden ermittelt und eventuell notwendige Maßnahmen geprüft“, so das Gesundheitsamt. Auch drei Kinder und eine Mitarbeiterin aus der Kindertagesstätte in Wallhalben erhielten ein positives Testergebnis; die entsprechende Gruppe befindet sich in Quarantäne.

426 aktive Fälle in der Südwestpfalz

Aktuell zählt das Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 426 aktive Corona-Fälle. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 141, in Zweibrücken 69 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 44, Hauenstein 14, Pirmasens-Land 28, Rodalben 26, Thaleischweiler-Wallhalben 38, Waldfischbach-Burgalben 29 und Zweibrücken-Land 37. Bis dato wurden laut Gesundheitsamt 4126 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 134 Menschen starben Corona-infiziert.