Die Omikron-Welle trifft derzeit Menschen in Einrichtungen, insbesondere Kindergarten- und Schulkinder. Am Montagnachmittag informierte Landrätin Susanne Ganster in der Sitzung des Kreistags darüber, dass es derzeit 83 Corona-Fälle in 40 Kindergärten, 118 in 39 Schulen und 48 in drei Pflegeeinrichtungen gibt. „Wir haben ein erhebliches Geschehen in Einrichtungen“, sagte sie. Bis Montagmittag gingen 208 weitere positive Corona-Testergebnisse beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein.

Positiv getestet wurden je eine Betreuungskraft in der kommunalen Kindertagesstätte Contwig und im Kindergarten St. Katharina in Leimen, eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte St. Wolfgang in Erfweiler, ein Kind in der Kindertagesstätte Vogelnest in Herschberg, je eine Betreuungskraft und ein Kind in der Kindertagesstätte Abenteuerland in Petersberg, eine Betreuungskraft im Kindergarten St. Anton, drei Kinder der Kindertagesstätte Rappelkiste Fehrbach und zwei Kinder der Kindertagesstätte Ruhbank in Pirmasens, eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Kuckucksnest Rieschweiler-Mühlbach, zwei Kinder der Kindertagesstätte St. Pius in Rodalben, eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Waldfischbach-Burgalben, eine Betreuungskraft und drei Kinder in der Kindertagesstätte Wallhalben sowie eine Betreuungskraft im Kindergarten Vogelnest in Zweibrücken-Niederauerbach.

Für die Kindertagesstätte St. Elisabeth in Pirmasens wird, abweichend von der Verordnung für Kitas und Schulen, aufgrund der Vulnerabilität einiger Kinder eine fünftägige Quarantäne mit Freitestung am Tag sechs angeordnet. Die Schließung der Einrichtung dauert bis einschließlich Freitag, 11. Februar.

2284 Menschen corona-positiv

Ihr positives Testergebnis erhielten ein Schüler der Grundschule Ruhbank und eine Schülerin der Montessori-Schule in Pirmasens, ein Schüler und eine Lehrkraft der Realschule plus in Rodalben, sowie je ein Schüler und eine Schülerin in der Breitwiesen-Grundschule und eine Schülerin der Grundschule Mittelbach in Zweibrücken.

2284 Menschen gelten derzeit als corona-positiv. Die Betroffenen leben in Pirmasens 567 (53 neue Fälle), in Zweibrücken 571 (+48) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 153 (+9), Hauenstein 125 (+14), Pirmasens-Land 118 (+8), Rodalben 168 (+22), Thaleischweiler-Wallhalben 205 (+1), Waldfischbach-Burgalben 111 (+7) und Zweibrücken-Land 266 (+19).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 986 für den Kreis, 983 für Pirmasens sowie 1220 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,49.