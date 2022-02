414 positive Corona-Testergebnisse sind bis Freitagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Positiv getestet wurden eine Betreuungskraft und ein Kind in der Kindertagesstätte St. Martin in Busenberg, je zwei Kinder in den Kindertagesstätten Arche Noah und St. Laurentius in Contwig, je ein Kind in den Kindertagesstätten Großsteinhausen und Zauberwald in Hinterweidenthal, ein Kind im Kindergarten St. Katharina in Leimen, eine Betreuungskraft im Kindergarten in Lemberg, eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Abenteuerland in Petersberg sowie eine Betreuungskraft im Johanneskindergarten und zwei Betreuungskräfte in der Kindertagesstätte Zauberwald in Pirmasens. Ihr positives Ergebnis erhielten drei Bewohnerinnen und zwei Bewohner im Haus Pro Seniore in Pirmasens.

Stand Freitag befanden sich 38 Patienten aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in den drei Krankenhäusern der Südwestpfalz. Drei Patienten wurden auf der Intensivstation behandelt, davon wurden zwei beamet. Bei sechs weiteren Patienten besteht der Verdacht einer Covid-19-Erkrankung.

Derzeit gelten 2743 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 636 (115 neue Fälle), in Zweibrücken 609 (+82) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 247 (+20), Hauenstein 153 (+17), Pirmasens-Land 180 (+43), Rodalben 186 (+32), Thaleischweiler-Wallhalben 234 (+34), Waldfischbach-Burgalben 157 (+31) und Zweibrücken-Land 341 (+40).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1186 für den Kreis, 1247 für Pirmasens sowie 1293 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,41.