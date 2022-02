237 positive Corona-Testergebnisse sind seit Samstag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Die Behörde wurde über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion informiert: Ein 85 bis 90 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Rodalben, der noch nicht geimpft war, starb an den Folgen dieser Infektion.

Einen Corona-Ausbruch hat es im Seniorenpark Hinterweidenthal gegeben. Dort liegen bestätigte positive Corona-Testergebnisse von 30 Bewohner vor.

Die Meldungen der Fälle in Kindergärten und Schulen erfolgen um mehrere Tage verzögert. Sie bilden nicht das tagesaktuelle Geschehen in den Einrichtungen ab. Es gibt Kindergärten, die aktuell wegen Corona-Fällen beim Personal komplett geschlossen sind (Bechhofen), in anderen müssen einzelne Gruppen zu Hause bleiben.

Betroffene Einrichtungen

Positiv getestet wurden ein Kind im Kindergarten St. Martin in Busenberg, zwei Betreuungskräfte in der kommunalen Kindertagesstätte Contwig, ein Kind und eine Betreuungskraft im Kindergarten St. Elisabeth in Dahn und je eine Betreuungskraft in den Kindertagesstätten Holzlandknirpse in Heltersberg und Zauberwald in Hinterweidenthal, zwei Kinder in der Kindertagesstätte Max & Moritz in Münchweiler, je ein Kind im St.-Anton-Kindergarten und in der Kindertagesstätte Banana Building sowie eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Winzeln in Pirmasens, eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Zwergenland in Wiesbach, sowie eine Betreuungskraft und ein Kind in der Kindertagesstätte Hand in Hand in Zweibrücken.

Ihr positives Testergebnis erhielten zwei Schülerinnen der Grundschule in Hauenstein, je eine Schülerin der Grundschulen Merzalben, Obernheim-Kirchenarnbach und Gersbach/Windsberg/Winzeln in Pirmasens und je ein Schüler der Grundschule Rieschweiler-Mühlbach, der Konrad-Adenauer-Grundschule in Vinningen sowie der Grundschule Rimschweiler in Zweibrücken.

Neue Fälle an weiterführenden Schulen betrafen eine Schülerin der IGS Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben sowie einen Schüler und eine Schülerin des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken.

2418 Menschen gelten als infiziert

Derzeit gelten 2418 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 537 (51 neue Fälle), Zweibrücken 574 (+65) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 186 (+28), Hauenstein 150 (+15), Pirmasens-Land 121 (+6), Rodalben 192 (+12), Thaleischweiler-Wallhalben 275 (+27), Waldfischbach-Burgalben 136 (+4) und Zweibrücken-Land 247 (+29).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1030 für den Kreis, 1063 für Pirmasens sowie 1314 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist auf 5,1 gesunken.