153 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz ein. Erneut sind Kinder in Schulen und Kindergärten betroffen. Je ein Schulkind der Grundschule Contwig-Stambach und der Grundschule Bruchweiler wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Auch ein Kind des Kindergartens Schatzkiste in Zweibrücken, ein Kind des Kindergartens in Ludwigswinkel sowie zwei Kinder der kommunalen Kindertagesstätte in Contwig erhielten ein positives Testergebnis. Bei der Zuordnung der Fälle auf die Einrichtungen hinkt das Gesundheitsamt der Entwicklung allerdings hinterher. Das Amt sei einige Tage in Verzug, teilte die Kreisverwaltung mit.

Seit Beginn der Pandemie gab es im Gesundheitsamtsbezirk 7854 Corona-Fälle. Aktuell gelten 1267 Menschen als mit dem Virus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 266 (32 neue Fälle), in Zweibrücken 215 (+15) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 134 (+15), Hauenstein 72 (+9), Pirmasens-Land 54 (+5), Rodalben 147 (+27), Thaleischweiler-Wallhalben 124 (+13), Waldfischbach-Burgalben 97 (+15) und Zweibrücken-Land 158 (+22).

Die Inzidenzwerte gibt das Landesuntersuchungsamt mit 326 für den Kreis und die Stadt Pirmasens sowie mit 276 für Zweibrücken an. Die für die Ergreifung von Schutzmaßnahmen maßgebliche Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,5.