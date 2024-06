53 junge Kicker konnten diese Woche auf dem Platz des SV Lemberg zahlreiche Tricks lernen. Zum zehnten Mal richtete Schächter Sports ein Camp dort aus, dieses Mal mit „jannikfreestyle“.

Vom Sportplatz in Lemberg waren schon von weitem Rufe und Kommandos zu hören. Ist das für einen Fußballplatz an sich nichts ungewöhnliches, war dies an einem Montagvormittag schon