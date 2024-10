Die beiden Teams an der Tabellenspitze der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost konnten getrost weitere drei Punkte verbuchen: TuS Rumbach und FC Ruppertsweiler verteidigten ihre Positionen. In der West-Gruppe musste der SV Martinshöhe II die erste Saisonniederlage verkraften: Nach neun Siegen gab es ein 0:1 bei der SG Thaleischweiler-Fröschen.

Gruppe West

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - TSG Mittelbach-Hengstbach II 2:3. Amir Karic (4.) und Timmy Hasslocher (16.) sorgten für die frühe Gästeführung. Direkt im Gegenzug meldeten sich die Hausherren in Form von Silas Hüther (18.), der den Anschlusstreffer erzielte. Im zweiten Durchgang stellte Christian Arnold (55.) auf 3:1 aus Sicht der TSG. Den Gastgebern gelang der erneute Anschlusstreffer durch Sascha Joas (65.), am Ende ging das direkte Duell um Tabellenplatz neun aber an die Gäste aus Mittelbach-Hengstbach.

SG Contwig/Stambach - SV Großsteinhausen II 3:0. Der Tabellenzweite empfing den Tabellenvorletzten und tat sich vor allem im ersten Durchgang unerwartet schwer. Erst kurz vor der Pause traf Paul Sieber (41.) zur Führung der Gastgeber. In Hälfte zwei erhöhte Lukas Enkler (66.) auf 2:0. Jonas Wolf sorgte in der 89. Minute mit seinem Treffer zum 3:0 für die Entscheidung.

SG Thaleischweiler-Fröschen - SV Martinshöhe II 1:0. Im Spitzenspiel gingen die Hausherren dank eines Treffers in der ersten Spielminute als Sieger hervor. Benjamin Grünnagel sorgte mit der ersten Offensivaktion des Spiels für den knappen Heimerfolg. Zudem parierte Gästetorhüter Oliver Burgard einen Elfmeter und verhinderte eine vorzeitige Entscheidung in der 12. Minute.

FC Kleinsteinhausen - SG Höhfröschen/Rieschweiler III 4:0. Jayden Abbosh (26.) und Begir Qela (38.) sorgten für die 2:0-Pausenführung des FC Kleinsteinhausen. Ein Eigentor der Gäste (65.) und ein Treffer von Julian Sefrin (85.) bescherten den Gastgebern einen ungefährdeten und verdienten Heimsieg.

SV Ixheim - TuS Wattweiler 5:1. Bereits nach 15 Minuten lag der SVI mit 2:0 in Front. Lukas Renkawitz (8.) und Augustin Kontchou (15.) sorgten für die frühe Führung. Leon Heilmann verkürzte in der 21. Minute auf 2:1. Renkawitz stellte mit seinem zweiten Tagestreffer (42.) jedoch den alten Abstand wiederher. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Hausherren dann das Geschehen deutlich. Ahmad Alziab (47.) sorgte kurz nach dem Seitenwechsel für das 4:1. Theodoros Kaltsidis traf in der 69. Minute zum 5:1-Endstand.

Gruppe Ost

TuS Rumbach - FC Fehrbach II 3:0. Sein Kerwespiel konnte der Tabellenführer auf dem Rasenplatz auch in dieser Höhe verdient für sich entscheiden. Nach Toren von David Harde (5.) sowie Leonardo Savandic (12.) und Marcel Stegner (64.) war die Tabellenführung weiter gefestigt und bester Grund zum Feiern gefunden.

SV 53 Rodalben - SV Trulben II 2:0. Mit Glück kam der Gastgeber in der Schlussphase noch zum Erfolg. Beide Teams zeigten keine gute Leistung. Nils Fischer war mit zwei Toren (80., 90.) Mann des Tages bei den Rodalbern.

FC Ruppertsweiler - Pirmasenser Sportverein 5:2. Der FCR dominierte und vergab viele Chancen zu einem höheren Erfolg gegen den Pirmasenser Sportverein. Zweimal schlugen die Gäste mit Toren von Sebastian Roos (26.) und Dominik Schmidt (51.) zu. Die fünf Tore des Tabellenzweiten erzielten: Tim Stilgenbauer (30.), David Zäh (31.), Emanuel di Stefano (48.), Moise Sandjong (63.) und Tim Schimnick (78.).

FC Hengsberg - FV Münchweiler II 3:8. Der FCH kam schlecht ins Spiel, konnte sich dann aber kurzzeitig fangen, blieb letztendlich jedoch ohne Erfolg gegen die zweite Garnitur des FV Münchweiler. Die drei Tore für den FCH erzielten Lukas Reinhard (40., 44.) und Lucas Göttling (86.). Die acht Gästetore: Sergey Mamarin (4., 14.), Moritz Heim (35.), Eigentor (57.), Sebastian Weisshäuptel (66.), Nils Schmiegel (76., 82.), hinzu kam ein Eigentor (90.).

SpVgg Ludwigswinkel - FC Rodalben II verlegt. Neuer Termin: Sonntag, 24. November, 14.30 Uhr.