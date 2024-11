Die zweite Garnitur des FC Rodalben schubst den bisherigen Tabellenführer TuS Rumbach vom Sockel. In der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost darf sich der FC Ruppertsweiler nach seinem Heimsieg über die Tabellenführung freuen. Damit wird es wieder spannend an der Spitze. Die Spannung schien im Westen schon weg – doch hat der Spitzenreiter jetzt sein zweites Spiel in Folge verloren.

Gruppe West

SG Contwig/Stambach - SV Martinshöhe II 2:1. Nach der ersten Saisonniederlage in der Vorwoche möchte der SV Martinshöhe wieder auf die Siegerstraße kommen und tritt dabei in Contwig zum Topspiel bei der SG Contwig/Stambach an. Diese haben sich im Verlaufe der Saison immer weiter hochgearbeitet und möchten nun, auf Platz zwei stehend, den Abstand nach oben verringern. In einer umkämpften Partie gelang es beiden Mannschaften zunächst nicht, konsequent genug zu werden und zum Torerfolg zu kommen. Torlos ging es somit in die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte nahm die Partie dann fahrt auf. Der SVM hatte den glücklichen Moment und ging durch Steffen Theis (52.) in Führung. Die Gastgeber mussten sich aber nur kurz schütteln und schlugen in der 65. Spielminute durch Lukas Enkler zurück. Damit war die Partie wieder in die ursprüngliche Ausgangssituation gerutscht. Beide Mannschaften spielten auf den Lucky Punch, einem Team sollte dieser gelingen. In der Nachspielzeit der Partie unterlief den Gästen ein Eigentor, was der SG Contwig/Stambach den umjubelten Siegtreffer brachte. Damit schrumpft der Abstand von Martinshöhe auf die Gastgeber auf vier Punkte. Der SVM muss nach neun Siegen zum Start, die zweite Niederlage in Folge hinnehmen.

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - TuS Wattweiler 2:2. Die Gäste mussten zuletzt wieder zwei Niederlagen hinnehmen, nachdem die Leistungskurve zuvor nach oben gezeigt hatte. Und auch hier begann die Partie zunächst mit einem Rückschlag. Die Hausherren gingen bereits nach sieben Minuten durch Julian Goeller in Führung. Die Gastgeber ließen anschließend nicht locker und erzielten in der 27. Spielminute einen weiteren Treffer durch Eric Tschuwarditsch. Mit dieser 2:0 Führung für die Gastgeber ging es in die Kabinen. Dort sammelte sich der TuS und ging mit neuer Energie in Hälfte zwei. Dies machte sich dann in der 65. Spielminute bemerkbar, als Leon Heilmann den Anschlusstreffer erzielte. In der Folge drängte Wattweiler auf den Ausgleich, die SG Maßweiler-Höhmühlbach schaffte es aber das Ergebnis zu verteidigen. Jedoch nur bis Minute 90. Sören Igel (90.) erzielte den Ausgleich für die Gäste und verhinderte somit die dritte Niederlage in Folge.

SG Höhfröschen/Rieschweiler III - SV Ixheim II 4:2. Die Gastgeber sicherten sich in einem umkämpften Spiel einen 4:2 Heimerfolg. Damit entfernt man sich langsam aus dem Tabellenkeller, die Gäste hingegen fallen nach einem sehr starken Saisonstart immer weiter ab.

SG Thaleischweiler-Fröschen - TSG Mittelbach-Hengstbach 1:2. Nachdem die Gastgeber in der letzten Woche dem Tabellenführer den ersten Punktverlust zufügen konnten, strotzte man natürlich vor Motivation und wollte die Leistung bestätigen. Das Spiel begann zerfahren und ohne viel Spielfluss. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten dann die kalte Dusche für die Hausherren, Marvin Marterer (23.) brachte die Gäste in Führung. Dies beflügelte die Gäste, die in der Folge noch mehrere Großchancen verzeichnen durften, den Ball jedoch nicht im Tor unterbrachten. Mit der knappen Führung für die TSG ging es dann in die Pause. Durchgang zwei benötigte keine Anlaufzeit. In Spielminute 48. gab es einen Elfmeter für Mittelbach-Hengstbach, den Durmus Demirel souverän verwandelte. Von der SG Thaleischweiler-Fröschen war überraschend nicht viel zu sehen, auch nicht nach dem 0:2. Die TSG machte munter weiter, verpasste nur knapp die Vorentscheidung. In der 88. Spielminute sollte sich dies rächen, denn dann kamen die Hausherren doch noch einmal und erzielten den Anschlusstreffer. Im Anschluss drängte man dann auf den Ausgleich, doch die Gäste brachten die Führung durch sehr kämpferische Schlussminuten über die Zeit. Damit gewinnt die TSG verdient in Thaleischweiler-Fröschen und kämpft sich auf drei Punkte an den dritten Rang heran.

SV Großsteinhausen II - SVN Zweibrücken II 0:3. Beide Mannschaften traten mit einer Niederlage im Rücken an und wollten es in diesem Spiel wieder besser machen. Das Spiel stellte sich als zerfahren heraus. Es gab wenige Höhepunkte, bis die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Doppelschlag landeten. Odai Khiou (43.) und Spielertrainer Marco Konrad (45.) sorgten für die komfortable Halbzeitführung. Dies tat den Gästen sichtlich gut. Sie ließen in der Folge nicht viel zu und bauten die Führung in der 65. Spielminute durch Ingo Tomelleri weiter aus. Auch im Anschluss sorgte die stabile Defensive der Zweibrücker dafür, dass man das Ergebnis über die Ziellinie brachte und einen verdienten Auswärtserfolg feierte. Für Zweibrücken stehen zwei Punkte Rückstand auf Rang drei, die Hausherren hingegen verlieren etwas Polster auf den letzten Platz.

Gruppe Ost

SpVgg Ludwigswinkel - SV Trulben II 3:4. Das Hin- und Rückspiel konnte die zweite Garnitur des SV Trulben erfolgreich für sich entscheiden. Das letzte Tor war für die Gäste entscheidend, als Nico Lange kurz vor Spielende zum Auswärtssieg erzielte. In der ziemlich offenen Begegnung trafen Nicklas Blinn (6.), Lukas Maus (37.), Nico Hatzfeld (46.) für die Gäste. Die Torschützen des Gastgebers: Lars Schäfer (14.), Sandro Marinello (37., 56.).

Pirmasenser Sportverein - SV Hilst II 3:5. Zuhause wartet der Pirmasenser Sportverein auf im ersten Rückrundenspiel weiterhin auf die ersten Punkte. Im Hinspiel endete die Paarung noch torlos, und nach einem 3:3-Zwischenstand zogen die Gäste in der Schlussphase am Samstag mit zwei weiteren Treffern davon. Die Torfolge: 0:1 (18.) Maximilian Kömmerling, 1:1 (20.) Marc Lickteig, 1:2 (32.) Manuel Fuchs, 1:3 (36.) Max Ankener, 2:3 (45.) Kevin Alt, 3:3 (63.) Alt, 3:4 (65.) Lucas Schantz und 3:5 (77.) Fuchs.

SV 53 Rodalben - FV Münchweiler II 8:0. Mit einem Hattrick eröffnete Nils Fischer (1., 4., 20.) den torreichen Nachmittag. Danach erhöhten Nino Pfundstein (25.), Dennis Schröder (37., 42.), Jannis Matheis (47.) und Philipp Müller (80.).

TuS Rumbach - FC Rodalben II 2:3. Das Spitzenspiel konnten die Gäste für sich entscheiden. David Harde (15.) sorgte für die 1:0-Führung, die Christian Gessner (22.) ausglich. Nach einer Stunde Spielzeit nahm das Spitzenspiel toremäßig wieder Fahrt auf. Christian Dully traf zum 1:2 (60.), Spielertrainer Eugen Stapper (2:2/76.) und Gessner (2:3/83.) waren die weiteren Torschützen in Rumbach.

FC Ruppertsweiler - FC Fehrbach II 3:2. Mit dem knappen Heimsieg konnte sich der FCR den ersten Tabellenplatz erobern. Der Gastgeber war spielbestimmend, verpasste aber gleich mehrere Chancen zur Vorentscheidung. Die junge Gästetruppe hielt gut dagegen. Emanuel di Stefano (16.) sorgte für die 1:0-Führung, die von Niko Detterer zum 1:1 (41.) ausgeglichen wurde. Nach dem 2:1 (42.) von Vladislav Buseinos ging es in die zweite Spielhälfte. Karl Sekoll (84.) erhöhte auf 3:1, und Detterer (90.) verkürzte nochmals (90.) für die Gäste. ll