In der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost gab es die erste Niederlage für den TuS Rumbach, der im Spitzenspiel gegen den FC Ruppertsweiler gen Kürzeren zog. Beim torreichen Auswärtssieg des FC Rodalben II langte Christian Dully gleich fünfmal zu. In der West-Gruppe entschied der SV Martinshöhe II bei der Ixheimer Zweiten die Top-Partie klar für sich.

Gruppe Ost

SV Hilst II - FV Münchweiler II 1:0. Nach dem 1:0 von Christian Becker (26.) drückten die Gäste mächtig auf den Ausgleichstreffer. Der Gastgeber musste dabei viel verteidigen und hat sich bis zum Schluss mit dem knappen 1:0 durchgezittert.

FC Hengsberg - FC Rodalben II 1:11. Mann des Tages war wieder mal Torjäger Nummer eins, Christian Dully. Der Rodalber erzielte seine Saisontore 22 bis 26, unter seinen fünf Treffern (3., 13., 17., 18. und 55.) war auch ein Hattrick, für den er eine Viertelstunde brauchte. Außer dem Goalgetter vom Dienst trafen Manuel Kölsch (9., 20.), Bastian Hinkel (31.), Joe Welter (49., 85.) und Marlon Bayer (59.). Ehrentreffer für den FCH: Lucas Göttling sechs Minuten vor Spielende.

SpVgg Ludwigswinkel - Pirmasenser Sportverein 3:2. Vier Minuten vor Spielende war es der verwandelte Strafstoß von Alexander Wingert, der zum 3:2 am Samstag führte. Die 2:0-Führung von Kai Schrenk (10.) und Kristoff Herzog (16.) glichen Alexander Ehrhart (45.) und Dominik Schmidt (73.) aus.

TuS Rumbach - FC Ruppertsweiler 1:2. Im Treffen der Giganten musste der bisher ungeschlagene Tabellenführer seine erste Niederlage quittieren. Lukas Roschy (9.) sorgte für die Gästeführung, die David Harde (70.) zum 1:1 ausglich. Im Schlussspurt gelang David Zäh das 2:1 für den Tabellenzweiten, das somit zum Auswärtssieg reichte. Die Rumbacher Elf führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor dem FC Ruppertsweiler an.

SV 53 Rodalben - FC Fehrbach II verlegt. Die Begegnung wird am 24. November um 14.30 Uhr nachgeholt.

Gruppe West

SG Thaleischweiler-Fröschen - SG Contwig/Stambach 0:8. Beide Mannschaften traten mit einem Anspruch auf Platz zwei gegeneinander an. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Vitali Hergert (10.) in Führung. Auch in der Folge blieb Contwig/Stambach die bessere Mannschaft und zeigte der Partie durch Tore von Nicolae Popovicenco (23., 43.) und Lukas Enkler (40.) eine klare Richtung auf. In Hälfte zwei zeichnete sich das gleiche Bild ab. Die Gäste dominierten die Partie klar, erneut Popovicenco (53., 62.), David Chiera und Johann Koch (70.) sorgten für einen überraschend hohen Sieg der Gäste, die nun den zweiten Platz belegen.

SV Großsteinhausen II - SG Maßweiler Höhmühlbach II 1:1. Im Mittelfeldduell sahen die Zuschauer eine sehr ausgeglichene und umkämpfte Partie, die torlos in die Halbzeit ging. Anschließend nahm das Spiel etwas fahrt auf, als Frank Seider (53.) die Gastgeber kurz nach Wiederanpfiff in Führung brachte. Beide Mannschaften lagen vor der Partie punktgleich nah beieinander. Dies sollte sich auch nicht ändern, denn Aaron Flickinger (69.) glich für die Gäste knappe 20 Minuten vor dem Ende aus. In der Folge passierte nicht mehr viel und man trennte sich mit einem gerechten Remis.

SG Höhfröschen/Rieschweiler III - SVN Zweibrücken II 2:6. Nach einer zwischenzeitlichen Formkrise lief es für die Zweibrücker zuletzt wieder besser. Auch in diesem Spiel begann der SVN stark und ging durch einen Doppelpack von Odai Khiou (5., 18.) in Führung. Emre Pechlivan (40.) und Lorik Preniqi (45.) bauten die Führung vor der Halbzeit aus. Zu Beginn der zweiten Hälfte meldeten sich die Hausherren aber zu Wort und verkürzten durch einen Doppelschlag von Nico Witt (53., 56.). Zweibrücken ließ sich davon aber nicht beirren und stellte in der Folge durch Preniqi (66.) und Alexander Wosnesenski (89.) den alten Abstand wieder her. Somit können die Gäste ihre Form bestätigen und lassen sich auf Platz drei nieder, nachdem sie zeitweise fast in den Keller gerutscht waren. Die Gastgeber bleiben im gesicherten Mittelfeld.

FC Kleinsteinhausen - TSG Mittelbach-Hengstbach 3:1. Wenn man die Tabellenpositionen betrachtet, kann man dieses Spiel als „Kellerduell“ bezeichnen. In diesem erwischten die Hausherren den besseren Start, denn Marc Dulisch (8.) brachte den FC früh in Führung. Knappe 20 Minuten später konnte Jan Neubrech (27.) die Führung ausbauen. Abdullah Samandari (32.) verkürzte kurz danach für die Gäste. In Hälfte zwei sah man dann eine lang umkämpfte Partie, ehe Alexander Mohrhardt die Kleinsteinhausener mit seinem Treffer in Spielminute 85 erlöste und somit die Partie entschied. Damit schiebt sich der FCK in der Tabelle vor die TSG auf Rang neun.

SV Ixheim II - SV Martinshöhe II 0:5. Für die Hausherren ging es im Topspiel darum den Abstand zur Spitze schrumpfen zu lassen, die Gäste wollten Gegenteiliges erreichen. Den besseren Start erwischte die Zweitvertretung aus Martinshöhe. Maximilian Reischmann (8.) erzielte die frühe Führung. Im Anschluss blieb der SVM die klar bessere Mannschaft, verpasste es aber die Führung vor der Pause auszubauen. In Halbzeit zwei holte man dies aber nach. Maximilian Reischmann (52., 69.), Marek Dahl (56.) und Daniel Schulz (78.) erzielten die Tore gegen müde werdende Gastgeber und verliehen auch dem Ergebnis die Deutlichkeit, die spielerisch zu erkennen war. Martinshöhe erwischte einen überragenden Tag, spielte seine Treffer ansehnlich heraus und verdeutlichte, wieso man auf Platz eins steht. Ixheim hingegen steckt nun im dichten Kampf um Platz zwei, den man vorläufig hergeben muss und sich nun auf Position vier niederlässt.