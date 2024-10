Vom 14. bis voraussichtlich 20. Oktober kommt es aufgrund von Bauarbeiten in der Dahner Straße in Lemberg zu Einschränkungen im Busverkehr der Linien 250, 252 und 256. Dies teilte der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mit. Die Linien 250, 252 und 256 sind von den Einschränkungen betroffen. Linie 250 verkehrt zwischen Dahn, Hinterweidenthal, Lemberg und Pirmasens. Linie 252 verbindet Hauenstein, Hinterweidenthal, Dahn und St. Germanshof, während die Linie 256 Pirmasens, Lemberg, Glashütte, Münchweiler und Leimen anfährt. Aufgrund der Umleitung können die Haltestellen Lemberg Ortsmitte und Lemberg Glashütter Straße nicht bedient werden. Fahrgäste der Linie 256 sollen stattdessen die Haltestelle Lemberg Schule nutzen, während Fahrgäste der Linie 250 auf die Ersatzhaltestelle Altenwoogsmühle ausweichen können. Die Fahrten 344 und 349 der betroffenen Linien verkehren während der Bauarbeiten nur bis zur Haltestelle Hinterweidenthal Bahnhof. In dieser Zeit besteht ein Anschluss nach Hauenstein über die Regionalbahn. Fahrgäste aus Glashütte und Langmühle sollen auf die Ruftaxi-Linie 2561 ausweichen. Der gültige Fahrplan sowie weitere Informationen zum Ruftaxi sind auf der Homepage des VRN unter www.vrn.de veröffentlicht. Die Buchung der Fahrten erfolgt über die zentrale Rufnummer des VRN unter 0621 1077077 oder alternativ über die myVRN-App. Die Vorbestellzeit beträgt grundsätzlich 60 Minuten.