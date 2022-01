Ein Schlag gegen Kriminelle ist der Bundespolizei am Sonntagmorgen in der Südwestpfalz gelungen.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern hielten auf der B 10 in der Nähe von Pirmasens einen Kleintransporter an. Die Kontrolle der Fahrzeuginsassen, sechs Männer sowie drei Frauen im Alter von 21 bis 45 Jahren, ergab, dass sechs von ihnen ohne gültigen Aufenthaltsstatus unterwegs waren. Um den Sachverhalt zu klären, mussten die Personen mit zum Revier nach Kaiserslautern. Dort stellte sich einer Mitteilung zufolge heraus, dass die Fahrzeuginsassen mutmaßlich ohne Arbeitserlaubnis im Bundesgebiet einer Beschäftigung nachgingen.

Bargeld, Handys, Kameras und vieles mehr

Aber damit nicht genug. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stieß die Bundespolizei nicht nur auf 3400 Euro Bargeld, sondern auf 38 Mobiltelefone, sieben Kameras, 13 Laptops und Tablets, fünf Navigationsgeräte, 20 verschiedene Werkzeuge, diverse Geldbörsen, Handtaschen sowie Kreditkarten und einen Beamer. Die Bundespolizei sagt, dass es sich dabei zweifelsfrei um Diebesgut handelt, da einige Gegenstände bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Außerdem hat die Bundespolizei die Reisepässe der sechs Personen in Verwahrung genommen und an die Ausländerbehörde übermittelt. Die Personen befinden sich mittlerweile wieder alle auf freiem Fuß. Sie erwartet nun laut Bundespolizei ein Verfahren wegen unerlaubten Aufenthaltes sowie Diebstahls.