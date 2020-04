Quer durch Busenberg? Das geht derzeit gar nicht. Am Mittwochmorgen fuhr ein litauischer Sattelschlepper von Erlenbach kommend trotz Vollsperrung und mehrerer Absperrungen in die Straßenbaustelle. In Höhe der sogenannten Sauhohl-Abzweigung erkannte er, dass kein Weiterkommen möglich ist und wollte wenden. Hierbei stieß der 40-Tonner mit dem Heck gegen einen Schuppen und zerstörte diesen. Schadenshöhe dort: etwa 10.000 Euro. Der Sattelzug musste mit einem Autokran geborgen werden, weiterhin legte er fast die gesamte Baustelle lahm.