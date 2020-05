September 2020: keine Wiesn in München, kein Cannstatter Wasen in Stuttgart und kein Bruchwissefeschd in Waldfischbach-Burgalben. Das Organisationsteam – Bürgermeister Michael Oestreicher, Fatih Özdemir und Michel Olivera – hat beschlossen, das Dorffest aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abzusagen. „Nach langer Überlegung und schweren Herzens sind wir zu dem Entschluss gekommen, das Bruchwissefeschd abzusagen“, sagte Oestreicher. Zwar gelte das Verbot von großen Veranstaltungen aktuell nur bis Ende August, dennoch spreche viel gegen ein Bruchwissefeschd im September. Niemand könne sagen, ob das Veranstaltungsverbot verlängert wird. Auch wenn das Fest stattfände, sei davon auszugehen, dass manche Vereine ihre Teilnahme absagen. Und schließlich wäre – da mittlerweile alle anderen Feste in der Region abgesagt sind – mit einem so großen Besucherandrang zu rechnen, dass das Infektionsrisiko steigen würde. „Das wäre leichtsinnig und nicht verantwortungsbewusst“, sagt der Bürgermeister. Wenn es der Infektionsschutz zulässt, sollen immerhin im Dezember Santa-Claus-Rock und Weihnachtsmarkt organisiert werden. Eine positive Nachricht hat der Bürgermeister für die Kinder: Nachdem in Rheinland-Pfalz die Spielplätze wieder geöffnet werden durften, stehen die örtlichen Plätze bereit.