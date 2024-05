Slalomkanutin Britta Jung aus Höheischweiler hat die Aufnahme in den U18-Nationalkader knapp verpasst.

Am vergangenen Wochenende ging es im Kanupark in Markkleeberg bei Leipzig in den Altersklassen U23 (19 bis 23 Jahre) und U18 (15 bis 18 Jahre) um je drei Plätze im Nationalteam. Als jüngste Fahrerin im Feld startete, wie am Wochenende zuvor, die erst 15-jährige Britta Jung im Canadier-Einer (kniend mit Stechpaddel) und im Kajak-Einer in der U18 für die Wassersportfreunde Zweibrücken. Am Samstag war die Strecke sehr schwer gehängt. Die Schülerin des Pirmasenser Kant-Gymnasiums Pirmasens kämpfte sich im Canadier durch und fuhr im Finale auf Platz acht. Im Kajak verpasste sie mit Platz elf knapp das Finale.

Besserer zweiter Tag

Tags darauf fand sie eine deutlich bessere Fahrlinie und zog in beiden Disziplinen problemlos ins Finale ein. Im Canadier-Einer wurde sie erneut Achte. Im Kajak, ihrer Lieblingsdisziplin, fehlte ihr am Ende etwas die Kraft, es wurde Rang sieben. Im Gesamtergebnis (nach vier Rennen) bedeutete das für die Höheischweilerin Platz neun im Canadier und Platz fünf in der Kajak-Konkurrenz. Bruder und Coach Holger Jung zeigte sich ebenso wie Kadertrainer Jörg Blees mit Britta Jungs Ergebnis sehr zufrieden.

Der Pirmasenser Simon Schiel kam wie schon in den ersten beiden Qualifikationsrennen eine Woche zuvor im Augsburger Eiskanal auch im dritten Lauf in Markkleeberg nicht in den „Flow“, wie sein Vater Christoph Schiel anmerkte: „Er paddelte etwas hakelig mit vielen kleinen Fehlern. Das summierte sich zu einem viel zu großen Zeitabstand zu den Spitzenfahrern, die allerdings bis zu fünf Jahre älter sind, da Simon sein erstes Jahr in der U23 fährt.“ Dennoch wurde er am ersten Tag Zehnter. Im vierten Quali-Rennen tags darauf zeigte Simon Schiel dagegen einen fast fehlerfreien, flüssigen Lauf, wurde Neunter, was in der Gesamtwertung Rang zehn bei der U23 ergab.