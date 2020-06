Eine Drohne schwebt des Nachts über der Pirmasenser Husterhöhe, nähert sich zwei jungen Männern, die auf dem Stadionrasen mit Bengalos in den Händen stehen, im Hintergrund die beleuchtete Haupttribüne. So beginnt das jetzt veröffentlichte Musikvideo des britischen Pop-Duos „Bars & Melody“, das am 25. April zu Dreharbeiten für seinen neuen Song „Bloodshots“ aus dem Album „Sad Boi“ in Pirmasens war. Der gesamte dreiminütige Clip von Regisseur Domi Wolf spielt im Framas-Stadion, wo sonst der FKP um Punkte in der Fußball-Regionalliga kämpft. Dass die beiden Jungs aus Bournemouth, die schon zweimal Top-10-Platzierungen in den britischen Charts erreichten, in der fernen Südwestpfalz das Video gedreht haben, liegt an Leondre Devries (19), der zusammen mit Charlie Lenehan (21) „Bars & Melody“ bildet. Devries ist der Freund von Carla Brocker, der Tochter des aus Pirmasens stammenden und in Monaco lebenden langjährigen FKP-Mitglieds Karlheinz Brocker. Und über diese Verbindung erlebte er im Frühjahr 2019 drei FKP-Siege in drei Regionalliga-Heimspielen und wurde so zu einem Fan des Traditionsvereins.