Dass „Bars & Melody“, ein international erfolgreiches Pop-Duo aus Großbritannien, am Samstag ab 18 Uhr ein Musik-Video im städtischen Stadion auf der Husterhöhe dreht, liegt an der Tochter eines Pirmasensers und am FKP.

Leondre Devries ist die eine Hälfte des Duos, das 2014 mit seinem selbst geschriebenen Song „Hopeful“ Platz fünf der britischen Charts erreichte, die BBC-Show „Friday Download“ moderierte und einen sehr populären Youtube-Kanal betreibt. Und der 19-jährige Waliser ist der Freund von Carla Brocker (17), der Tochter des aus Pirmasens stammenden und in Monaco lebenden Karl-Heinz Brocker.

FKP-Fan aus Wales

Auf dessen Einladung hin besuchte Devries im vergangenen Frühjahr drei Heimspiele des FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga – und jedes Mal gewann „die Klub“. Seither zählt er zu den FKP-Fans und kam daher auf die Idee, das Video zum Song „Bloodshots“ im Framas-Stadion zu erstellen. Oberbürgermeister Markus Zwick habe dies, so Karl-Heinz Brocker, gerne genehmigt.

15 Millionen Streams

„Bloodshots“ ist Teil des neuen Albums „Sad Boi“, das „schon in der ersten Nacht nach der Veröffentlichung neun Millionen Streams hatte und jetzt auf 15 Millionen Streams kommt“, wie Carla Brocker erzählt. Ihr „Leo“ wohne seit einigen Wochen in Köln bei Duo-Partner Charlie Lenehan und dessen Freundin, „weil er wegen der Corona-Krise nicht mehr nach Großbritannien zurückgekommen ist“.