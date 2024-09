Jahrzehntelang organisierte Inge Hollerith den Breitenturnwettkampf in Rodalben. Nun hat sie aufgehört, doch es haben sich Nachfolgerinnen gefunden.

Nicht mehr die langjährige Oberturnwartin des Westpfalz-Turngaus, Inge Hollerith, sondern erstmals ein „Oberturnwartin-Team“ organisiert den traditionellen Breitenturnwettkampf und den Eltern-Kind-Wettkampf am Sonntag in Rodalben. Inge Hollerith hat aus Altersgründen aufgehört und wurde Ehrenmitglied des Turngaus. An ihre Stelle treten ihre Schützlinge bei der Turnerschaft Rodalben, Janine Fix, Nina Klein und Sina Kämmerer. Kampfrichterinnen der TSR und Stützpunktturner unterstützen sie dabei.

Mit Eltern-Kind-Wettkampf

Am Sonntag wird von 9 bis 11 Uhr in der TSR-Halle an mehreren Geräten (Boden, Balken, Barren, Reck, Trampolin und Sprung) geturnt. Beliebt ist auch der Eltern-Kind-Wettkampf in der benachbarten Sporthalle der Berufsbildenden Schule mit verschiedenen Stationen. Auch Omas, Opas und andere Verwandte der Kinder sind angesprochen. Kleine Überraschungen warten bei der Siegerehrung. Bislang haben sich 14 Vereine angemeldet. Weitere Anmeldungen, insbesondere für die „Eltern-Kind-Challenge“, sind noch am Sonntagmorgen vor Ort möglich.