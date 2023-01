Lemberg. Das Sportfest des SV Lemberg am 8. und 9. Juli wird in diesem Jahr einen ganz besonderen Höhepunkt bekommen. Bei dem geplanten Jugend- und dem inklusiven Freizeitturnier wird die Weisweiler-Elf, die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach, einen Freundschafts-Kick in der Südwestpfalz bestreiten.

,,Wir freuen uns sehr darüber, dass es uns gelungen ist, solch eine Mannschaft nach Lemberg zu holen. Vor allem möchte ich mich bei Peter Hartstirn bedanken, der durch seine Bekanntschaft mit Adam Cichon und Thomas Kastenmaier den Kontakt hergestellt und das Spiel schlussendlich mit uns eingetütet hat“, erklärt Marc-Kevin Schaf, Vorsitzender des SV Lemberg. Gespielt wird am Samstag, 8. Juli, um 14 Uhr in Lemberg.

Mit Pflipsen und van Lent

Die Weisweiler-Elf besteht aus etlichen bekannten ehemaligen Bundesligaspielern von Borussia Mönchengladbach aus verschiedenen Generationen. Unter anderem laufen Karlheinz Pflipsen, Arie van Lent und Chiquinho regelmäßig im Trikot der Weisweiler-Elf auf. Aber auch Spieler, wie beispielsweise Mike Hanke, Marcel Ndjeng, Roel Brouwers, Filip Daems oder in jüngster Vergangenheit auch Raffael tragen bei Spielen der Traditionsmannschaft weiterhin gelegentlich das Vereinswappen von Borussia Mönchengladbach auf der Brust.

,,Wir hoffen, mit diesem Spiel viele Fans und Sympathisanten von Borussia Mönchengladbach, aber auch generell Fußballbegeisterte, dazu bewegen zu können, zu uns zu kommen und somit für einen Fußball-Höhepunkt in der Südwestpfalz sorgen zu können“ , sagte Schaf voller Vorfreude.