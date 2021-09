2000 statt 500: Der FK Pirmasens hat für sein drittes Saison-Heimspiel in der Fußball-Regionalliga am Samstag (14 Uhr) gegen den Titelkandidaten TSV Steinbach Haiger die maximale Zuschauerzahl im Framas-Stadion auf der Husterhöhe wieder erhöht. Der FKP hatte sich zuletzt in der Partie gegen Aalen auf 500 Besucher in der 10.000 Menschen fassenden Arena beschränkt, weil bis zu dieser Grenze die Vorausbuchungspflicht für Zuschauer und die 3G-Regel-Kontrollpflicht am Eingang entfallen konnten. Da aber „die Klub“ überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz steht und Steinbach mit den Pirmasensern Dennis Chessa und Jonas Singer ein attraktiver Gegner ist, erhofft sich der FKP mehr als 500 Zuschauer. „Wir möchten allen Fans die Möglichkeit geben, dieses Spiel vor Ort zu verfolgen. Die Vorfreude bei unseren Anhängern ist sehr groß“, betont FKP-Präsident Jürgen Kölsch.

Gegen Steinbach darf man also nur ins Stadion, wenn man geimpft, genesen oder nachweislich negativ getestet ist und vorab ein Ticket erworben hat. Nur die Haupttribüne wird geöffnet. Der Mund-Nasen-Schutz kann auf dem Sitzplatz abgenommen werden. Kartenvorverkauf telefonisch (06331/12963), per E-Mail (info@fk-pirmasens.com) oder im Tribünengebäude (Donnerstag 14 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 15 Uhr, Samstag 10 bis 12.30 Uhr). peb