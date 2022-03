Ordentlich „getankt“ hatte ein 22-Jähriger, der am Freitagabend in der Schulstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs war und dort Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er auf einer Länge von 20 Metern einen Maschendrahtzaun samt Pfosten überfuhr. In Schräglage, auf einer tiefer liegenden Grundstücksmauer, kam der Wagen dann zum Stehen. Es entstand 4000 Euro Sachschaden. Der Fahrer stieg aus dem verunglückten Auto aus und entfernte sich zunächst zu Fuß, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als die Polizei eintraf, war er jedoch wieder zurückgekommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.