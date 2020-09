Einen Lastwagen mit erheblichen Unfallbeschädigungen an der Front der Sattelzugmaschine hat die Polizei auf ihrer Kontrollstelle an der B10 vor Hinterweidenthal in Richtung Landau festgestellt. Der Fahrer machte laut Polizei keine Angaben zur Entstehung der Schäden und einem möglichen Unfallort. Der Lkw war infolge der Beschädigungen an der Karosserie und der Windschutzscheibe nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der Schäden und rotblauen Lackanhaftungen könnte es sich laut Polizei um einen Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen, möglicherweise ein Halteverbotsschild, handeln. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Dahn unter der 06391/9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de zu melden.