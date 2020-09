Jäger haben am Sonntag gegen 19.30 Uhr zwei Personen erwischt, als diese einen Hochsitz in einem Waldgebiet bei Waldfischbach-Burgalben beschädigten. Zunächst flüchteten die Ertappten in den Wald, später haben Jäger und Polizeibeamte die Täter aber gestellt, so die Polizei. Wegen Sachbeschädigung wurden Strafverfahren eingeleitet.