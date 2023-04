Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Trainer der Fußball-Landesligisten SC Hauenstein und SV Hermersberg, Niklas Kupper und Jens Mayer, sind gute Freunde. Am Freitagabend allerdings will der eine den anderen bezwingen. Um 19 Uhr ist Anstoß zum Spitzenspiel im Hauensteiner Stadion am Neding.

Vor fünf Jahren spielten Kupper und Mayer gemeinsam für den SV Steinwenden – bis beide den Verein wegen interner Differenzen wieder verließen. „Wir kannten uns bereits vorher,