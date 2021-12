Die B427 zwischen Dahn und Reichenbach ist laut Polizei wieder befahrbar. Die Bundesstraße war nach einem schweren Unfall am Donnerstag über den ganzen Nachmittag voll gesperrt worden. Zwei Autofahrer waren bei dem Unfall schwer verletzt worden. Ein junger Mann aus dem Landkreis war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammen. Dessen Fahrerin, eine über 50-jährige Frau aus dem Kreis, wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Ludwigshafen geflogen wurde. Der andere Fahrer kam ins Krankenhaus Pirmasens. Ein Gutachter nahm die Unfallstelle ebenfalls in Augenschein.