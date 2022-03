Am Donnerstag wird es ab 10 Uhr wegen Bauarbeiten an der B10 bei Hinterweidenthal eine kurze Umleitung für den Verkehr in Fahrtrichtung Landau geben. Darüber informierte am Mittwoch der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern. Derzeit laufen bereits die abschließenden Schutzplanken- und Markierungsarbeiten in außenliegenden Fahrbahnteilen. Um im Mittelstreifen noch die restlichen Schutzplanken und einen Anpralldämpfer im Ausgang der Baustelle Richtung Landau herzustellen, muss der Verkehr getrennt und jeweils einstreifig geführt werden. Dafür wird der Verkehr in Richtung Landau an der Anschlussstelle Hinterweidenthal am Donnerstag ab 10 Uhr für etwa drei Stunden ausgeleitet und durch den Anschlusskreisel und die Auffahrtsrampe wieder auf die B10 zurückgeführt. Mit diesen Arbeiten geht der Brückenbau bei Hinterweidenthal in die Endphase.