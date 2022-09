Die Fahrbahnsanierung im ersten Bauabschnitt der B10 befindet sich in den letzten Zügen, informiert der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern. Am Montag haben die Arbeiten für die Einrichtung der Verkehrsführung für den zweiten Bauabschnitt. Am kommenden Montag, 19. September, wird der Verkehr dann auf die Gegenfahrbahn (Fahrtrichtung Zweibrücken) umgelegt, sodass dann die Anschlussstelle Fehrbach und B270/Centrum wieder vollständig befahrbar sind. Außerdem wird die Ausfahrt Richtung Husterhöhe geöffnet. Der LBM weist darauf hin, dass es witterungsbedingt zu einer Verzögerung von zwei Tagen kommen könnte. Die Länge der Umleitungsstrecke im Gegenverkehr wird dadurch um die Hälfte reduziert. Somit sind dann noch die Auffahrt Waldfriedhof aus Richtung L484, die Anschlussstelle Haseneck/Centrum und die Auffahrt aus Richtung Husterhöhe für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten an der B10 laufen voraussichtlich bis Ende des Jahres.