Der SC Weselberg spielt nächste Saison in der Fußball-Landesliga. Durch ein schwer erkämpftes 3:2 (1:2) vor 500 Zuschauern gegen die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg sicherte sich der SCW am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Bezirksliga Westpfalz.

Nach 19 Spielminuten waren Meisterschaft und Aufstieg für Weselberg ganz weit weg. Soeben hatte Romain Barraud nach einem Konter das 2:0 für die Gäste erzielt. Bei Weselbergs Anhang war