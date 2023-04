Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Carsharing soll bald auch in Pirmasens möglich sein. Die Autos könnten am Bahnhof, an Schulen und an Verwaltungsstandorten stationiert werden. Genaueres soll eine Analyse ergeben, die die Stadt im August in Auftrag gegeben hat.

Laut der Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des FDP-Ratsmitglieds Steven Wink arbeitet das Troisdorfer Büro Ecolibro an einer Bedarfsanalyse. Das Büro soll in nächster Zeit Workshops