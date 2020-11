Die Waldfischbacher Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der am Sonntag einen Wagen auf einem Parkplatz in der Alleestraße beschädigt hat, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Die Eigentümerin hatte ihr Auto dort zwischen 15 und 16 Uhr abgestellt, so die Polizei. Als sie zurückkam, bemerkte sie den Schaden, der um die 300 Euro betragen dürfte. Hinweise: Telefon 06333/9270.