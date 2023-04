Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So ein Künstleraustausch kann ganz schnell echte geopolitische Bedeutung erhalten. Die Wanderausstellung „Zusammentreffen“, die ab Freitag in der Alten Post Station macht, war als eine Art Retrospektive eines langjährigen Künstleraustauschs gedacht, der angesichts des Kriegs in der Ukraine nun im größeren Zusammenhang gesehen werden kann. Die Künstler selbst arbeiteten eher unpolitisch.

Seit 2013 reisen jedes Jahr Künstler aus dem Kreis Fulda in das an der polnischen Grenze gelegene Görlitz und umgekehrt. 13 Künstler waren es seitdem, die in der Ausstellung