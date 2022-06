Pirmasens und Hauenstein verbindet weitaus mehr als die Tradition rund um den Schuh. Die intakte Natur des Biosphärenreservates Pfälzerwald und die zahlreichen Premiumwanderwege stehen bei Touristen hoch im Kurs. Was liegt also näher, als das Profil der Urlaubsregion durch eine Kooperation weiter zu schärfen.

Unter dem Titel „Teuflisch gut“ bieten die Stadt Pirmasens und die Verbandsgemeinde Hauenstein am Sonntag, 3. Juli, eine abwechslungsreiche Genusstour mit zwei geführten Wanderungen auf den Premiumwegen „Teufelspfad“ (6,2 Kilometer) und „Teufelstisch-Tour“ (9,5 Kilometer) an. Zur Stärkung kehren die Teilnehmer zwischen den beiden Touren im Naturfreundehaus Niedersimten ein. Kredenzt wird ein Drei-Gang-Menü, das auch als vegetarische Variante erhältlich ist. Der Transfer zwischen Niedersimten und Hinterweidenthal sowie zurück zum Ausgangspunkt erfolgt mit „Traude“, einem gepflegten Mercedes-Oldtimer-Omnibus aus dem Jahr 1950.

Start ist in Niedersimten

Die Genusstour beginnt um 9.30 Uhr am Startpunkt des „Teufelspads“ am Naturfreundehaus Niedersimten. Dort erwartet mit Gabi Martin eine erfahrene und zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin die Teilnehmer. Benannt nach einem seiner Höhepunkte, dem Teufelsfelsen, bietet dieser Weg viele abwechslungsreiche Eindrücke: vom wildromantischen Tal mit Weihern und Bachläufen über bizarre Felsformationen bis hin zu zahlreichen Quellen und Wasserfällen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen geht es per „Traude“ durch die Südwestpfalz zum Einstieg der „Teufelstisch-Tour“. Der 14 Meter hohe und 284 Tonnen schwere Buntsandstein-Pilsfelsen, das Wahrzeichen der Urlaubsregion Hauenstein, ist das einzige Geotop in der Pfalz und gehört zu den Top-Ten der Naturwunder Deutschlands. Auf dem 9,5 Kilometer langen Premiumwanderweg mit seinen idyllischen Pfaden können die Teilnehmer diesen Höhepunkt ganz aus der Nähe erleben. Für eine kleine Stärkung unterwegs ist ebenfalls gesorgt – mit einem Sektempfang und Snacks.

Infos

Das Pauschalarrangement mit Busfahrt, Wanderbegleitung und Mittagessen (exklusive Getränke) am 3. Juli kostet 89 Euro pro Person. Buchungen sind beim Stadtmarketing & Tourismus Pirmasens möglich unter Telefon 06331 2394330 oder per E-Mail an tourismus@pirmasens.de. Weitere Infos und www.pirmasens.de/genusstour. rhp