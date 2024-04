A-Klasse gegen B-Klasse heißt es am Mittwoch (16 Uhr) im Südpfalz-Kreispokalfinale. In Billigheim stehen sich dann der FV Neuburg und der ASV Lug/Schwanheim gegenüber.

Dabei ist der FV Neuburg von Trainer Uwe Gaßner favorisiert. Der FVN steht auf dem dritten Platz der A-Klasse Süd. Torwart Mirco Ertel nimmt die Favoritenrolle an: „Wir spielen eine Klasse höher, das wollen wir auf dem Platz auch zeigen.“ Sein Gegenüber im Tor des ASV Lug/Schwanheim heißt Damyan Kadiev. Der 32-Jährige kam vor zweieinhalb Jahren ins Luger Tal, Trainer Markus Zluga hat ihn sofort verpflichtet. In seiner bulgarischen Heimat spielte er unter profiähnlichen Bedingungen beim Drittligisten OFC Gigant Saedinenie. Von September bis Dezember 2023 verbrachte er die Elternzeit nach der Geburt der Tochter in seiner Heimat. Im Januar kehrte er mit der Familie nach Lug zurück.

Der Torwart bewältigt mit seinem Team ein Mammutprogramm. Für den ASV ist es das achte Pflichtspiel seit dem 1. April. Zluga meint: „Es ist eine riesige körperliche und mentale Herausforderung für die Mannschaft. Ein Pokalerfolg gäbe enormen Rückenwind für den Titelkampf.“ In der B-Klasse Ost steht der ASV bei einem Spiel weniger drei Punkte hinter Primus SG Bad Bergzabern/Steinfeld. Der Ausgang des Finals erscheint offen, denn die Zluga-Truppe hat schon drei A-Klassenteams aus dem Wettbewerb geworfen.