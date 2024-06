Aus dem Drebbelbrinnche wird Restaurant Okane. Der vietnamesische Koch Anh Dung eröffnet Ende Juni in der Höfelsgasse sein erstes eigenes Restaurant. Die Spezialität des Hauses sollen Grillgerichte sein .

Das Drebbelbrinnche war lange Zeit eine der ersten Adressen in der Stadt. Der vorerst letzte Pächter Jörg Rockenmeyer wechselte 2021 in eine Festanstellung andernorts. Unter anderem die Pandemie und die Bauarbeiten für den Gebäudekomplex auf dem Kaufhallengelände hatten ihm die Lust am selbstständigen Restaurant genommen.

Jetzt will Anh Dung die gute Lage des Restaurants für sein Projekt nutzen. Anh Dung ist als Kind nach Europa gekommen, lebte längere Zeit in Italien und will nun in Pirmasens Fuß fassen, wohin er auch mit seiner Familie ziehen wird, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt.

50 Plätze drinnen, 50 Plätze draußen

Die Räume des Drebbelbrinche werden die Besucher nicht wiedererkennen. Anh Dung habe viel investieren müssen, auch in der Küche, erzählt er. 50 Sitzplätze wird es drinnen geben. Später soll noch eine Terrasse an der Höfelsgasse und hinten im Garten dazukommen, wo ebenfalls 50 Plätze vorhanden wären.

Die Speisekarte ist sehr umfangreich und umfasst neben Grillspezialitäten eine Vielzahl an Gerichten, bei denen die Gäste zwischen Fleischbeilage und Bio-Tofu wählen können. Vieles wird von Anh Dung selbst zubereitet, so wie beispielsweise die hausgemachte Tamarinde. Dazu kommt eine breite Palette an Sushigerichten. Es finden sich auch besondere Spezialitäten wie Wildkräutersalat auf der Speisekarte. Anh Dung hofft, Ende Juni öffnen zu können. Die Bauarbeiten laufen noch auf Hochtouren.