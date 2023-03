Die Entwicklung der Arbeitslosenzahl in der Region bietet wenig Grund zur Freude. Die Arbeitsagentur ist aber zuversichtlich. Das Frühjahr bringe zahlreiche Chancen, ist die Behörde überzeugt.

Im vergangenen Monat ist die Anzahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz noch einmal leicht angestiegen. Im Februar waren bei der Agentur für Arbeit für die Westpfalz laut einer Pressemitteilung gleichzeitig wieder mehr als 7000 gemeldete freie Arbeitsstellen registriert. Das seien nur 100 weniger als im bisherigen Rekordmonat September 2022 gewesen. Die Betriebe in der Region seien unverändert intensiv auf der Suche nach neuen Arbeitskräften.

„Der westpfälzische Arbeitsmarkt zeigte sich auch im Februar stabil. Es mussten sich bereits wieder weniger Menschen neu arbeitslos melden, als das in den Vormonaten aufgrund saisonaler Gründe der Fall war“, sagt Peter Weißler, der Leiter der westpfälzischen Agentur für Arbeit. Gleichzeitig meldeten sich ihmzufolge aber auch mehr Menschen in Arbeit ab. Dieser Trend werde sich in den Frühjahrsmonaten verstärken, wenn in allen witterungsabhängigen Branchen wieder vollumfänglich gearbeitet werden könne.

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit wurden im Januar 1377 freie Stellen neu angezeigt. Das seien so viele neu angezeigte Stellen in einem Monat wie nie zuvor, 590 mehr als im Januar und 201 mehr als im Februar des vergangenen Jahres. „Die mehr als 7000 gemeldeten freien Arbeitsstellen versprechen eine spürbare Belebung des Arbeitsmarktes im Frühling und damit eine weiterhin positive Entwicklung in sämtlichen Branchen“, sagt Weißler. Der Behördenchef ist überzeugt, dass sich auch Perspektiven für Personengruppen ergeben, die es in vergangenen Jahren schwieriger hatten, einen neuen Job zu finden.

In der Stadt Pirmasens waren im Februar 2396 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 28 weniger als im Januar und 141 mehr als im Februar des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 11,6 Prozent im Januar auf nun 11,4 Prozent gesunken. Sie lag um 0,7 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat.

Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus Pirmasens 105 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren genauso viele wie im Januar und vier weniger als im Februar des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag noch 638 offene Stellen im Bestand.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im Februar 1960 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 22 mehr als im Januar und fünf mehr als im Februar des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 3,8 Prozent im Januar auf nun 3,9 Prozent gestiegen.

Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Südwestpfalz 72 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 29 mehr als im Januar und 16 weniger als im Februar des vergangenen Jahres. Damit befanden sich zum Zähltag noch 567 offene Stellen im Bestand.