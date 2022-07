Im Juli ist die Anzahl der arbeitslosen Menschen in der gesamten Westpfalz im zweiten Monat in Folge deutlich angestiegen. In Pirmasens liegt die Arbeitslosigkeit nun wieder bei über 11 Prozent.

Der Grund für diese Entwicklung liegt laut Arbeitsagentur neben dem Auslaufen von Arbeitsverträgen zum 30. Juni und dem Ende von schulischen sowie betrieblichen Ausbildungen insbesondere in der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in die Betreuung der Jobcenter.

In Pirmasens waren im Juli 2365 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das waren 146 beziehungsweise 6,6 Prozent mehr als im Juni und fünf beziehungsweise 0,2 Prozent weniger als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist von 10,6 Prozent im Juni auf nun 11,3 Prozent gestiegen. Sie lag exakt auf dem Niveau des Vorjahresmonats.

Im Kreis Südwestpfalz waren im Juli 1768 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 19 beziehungsweise 1,1 Prozent weniger als im Juni und 262 (12,9 Prozent) weniger als im Juli 2021. Die Arbeitslosenquote lag damit wie im Vormonat bei 3,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,5 Prozentpunkte zurückgegangen.