Wer am Wochenende auf der B10 zwischen Hauenstein und Hinterweidenthal unterwegs ist, muss sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Kreisverwaltung Südwestpfalz informierte, werden im Kurvenbereich unterhalb des Bahnhofs Hinterweidenthal-Ost und vor dem Landgasthaus Frauenstein Bäume gefällt. Die Arbeiten sind für Samstag und Sonntag tagsüber vorgesehen. Die B10 wird deshalb halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer Ampel geregelt. Es muss mit Rückstaus in beiden Fahrtrichtungen und sich daraus ergebenden verlängerten Fahrzeiten gerechnet werden.