Alexander Köhler vom TV Lemberg ist am Freitagabend beim Flutlichtmeeting im Trierer Moselstadion eine neue persönliche Bestzeit über 10.000 Meter gelaufen.

Der 27-Jährige finishte in 30:35,38 Minuten und wurde damit in einem hochkarätigen Starterfeld Siebter. Es siegte Emmanuel Mutabazi aus dem ostafrikanischen Ruanda in 28:20,63 Minuten vor dem aus Eritrea stammenden Fitwi Sibhatu Samuel, der bei den Olympischen Spielen in Paris im Marathon 15. für Deutschland wurde, und zwei weiteren Ruandern. Köhler belegt nun in der deutschen Jahresbestenliste Rang 32.

Schnelle Beine hatte in Trier auch die Lembergerin Emilia Becker. Die Zwölfjährige blieb über 2000 Meter erstmals unter sieben Minuten (6:59,90) und wurde damit Vierte. Gewonnen hat hier Lokalmatadorin Lilly Förster vom Post-Sportverein Trier in 6:30,36 Minuten.

WEITERE TVL-ERGEBNISSE

U16 männlich: 2000 Meter: 5. Ole Schöndorf 6:27,93 Minuten, 12. David Bauer 6:55,69, 17. Fredrik Arnold 7:30,43

U16 weiblich: 2000 m: 7. Sophie Meyer 7:44,32 Min.

U14 weiblich: 2000 m: 12. Emma Scheiwe 8:25,99 Minuten