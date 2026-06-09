Ein 84-jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 19.20 Uhr mit seinem Fahrzeug in Rodalben mehrere andere Autos gerammt haben. Der Mann soll zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein , wo er einen geparkten Fiat streifte. Anschließend krachte der Fahrer frontal gegen einen geparkten Mazda. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Der Mann blieb ersten Ermittlungen zu Folge unverletzt, sein Auto erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 16.000 Euro. Da sich bei der Unfallermittlung bei der Polizei Zweifel an der körperlichen Eignung des Fahrers ergaben, wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Diese sind auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.