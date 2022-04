Zeugen für einen Unfall, der sich am Karsamstag gegen 6.30 Uhr auf der B427 zwischen Dahn und Hinterweidenthal ereignet hat, sucht die Polizei. Die Fahrerin eines roten Kleinwagens war dort in Fahrtrichtung Hinterweidenthal unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung zur L486 nach Salzwoog aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste ein entgegenkommender 23-jähriger Fahrer aus Baden-Württemberg nach rechts ausweichen. Hierbei geriet er von der Fahrbahn und verunglückte. Der Fahrer blieb unverletzt, doch sein Wagen erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin des roten Kleinwagens fuhr einfach weiter, weswegen die Polizei nun wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise unter Telefon 06391 9160 oder E-Mail pidahn@polizei.rlp.de.